nach den Hurrikans Irma und Harvey sowie den Waldbränden an der US-Westküste und dem Erdbeben in Mexiko sind Renovierungs- und Wiederaufbauarbeiten dringend nötig. Die hohe Nachfrage an Baumaterial kam HD im 3. Quartal zugute. Der Umsatz stieg um 8% auf 25 Mrd $. Auf vergleichbarer Basis lag der Zuwachs bei 7,9%. Die Hurrikane schmälerten das operative Ergebnis um 51 Mio $. Zwar legten die vergleichbaren Einnahmen dank der Sturmschäden um 282 Mio $ zu, doch musste HD gleichzeitig ... (Volker Gelfarth)

