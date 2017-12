Liebe Leser,

M&S arbeitet immer noch an seiner Sanierung. Im 1. Halbjahr konnte die Modesparte stabilisiert werden. Sondereffekte sorgten zudem für einen Gewinnsprung. Der Umsatz in den Monaten April bis September stieg um 2,7% auf 5,13 Mrd £. Währungsbereinigt lag die Wachstumsrate bei 2,0%. Die Verbesserung verdankte M&S seiner Lebensmittelsparte, deren Umsatz in Großbritannien aufgrund von Neueröffnungen um 4,4% auf 2,79 Mrd £ wuchs. Im Auslandsgeschäft stieg der Umsatz trotz der Schließung ... (Volker Gelfarth)

