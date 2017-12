NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street zeichnet sich nach dem langen Weihnachtswochenende ein verhaltener Start am Dienstag ab. Die Futures auf die großen US-Indizes zeigen leicht abwärts. Vor allem Techologieaktien dürften unter einer schwächeren Apple-Aktie leiden. Vorgaben aus Europa bleiben wegen des Feiertags aus, auch von Seiten der Konjunkturdaten sind kaum Impulse zu erwarten. Vor der Startglocke steht lediglich der Case-Shiller-Hauspreisindex für Oktober auf dem Programm.

Die Apple-Aktie gibt vorbörslich um 2,7 Prozent nach, nachdem Berichte über eine verhaltene Nachfrage nach dem Luxus-Smartphone iPhone X die Runde gemacht hatten. Schon im asiatischen Handel waren die Aktien zweier taiwanischer Apple-Auftragsfertiger abgesackt.

Der Spezialpharmakonzern Mallinckrodt kündigte die Übernahme von Sucampo Pharmaceuticals für 1,2 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden an. Die Sucampo-Aktie steigt vorbörslich um knapp 5 Prozent.

Capital One Financial hat angekündigt, sein Aktienrückkaufprogramm auf 1 Milliarde US-Dollar von zuvor geplanten 1,85 Milliarden Dollar einzustampfen. Grund ist die vergangene Woche von Präsident Donald Trump unterzeichnete US-Steuerreform, die bei dem Finanzdienstleister wegen Neubewertung latenter Steuern zu einer Belastung von 1,9 Milliarden Dollar führt. Die Quartalsdividende von 40 Cent je Aktie will das Unternehmen beibehalten. Die Aktie wird vorbörslich nicht gehandelt.

Gold legt leicht zu, weder Dollar noch Öl zeigen indes größere Bewegungen. Gleichwohl sind die Ölpreise wegen der weiterhin stillgelegten Forties-Pipeline-System in der Nordsee relativ stabil. Sie liegen am Dienstag nur knapp unter einem Zweieinhalbjahreshoch. Pipeline-Betreiber Ineos sprach am Sonntag von guten Fortschritten, um das System Anfang des kommenden Jahres wieder in Betrieb zu nehmen. Die Pipeline, die wegen eines Risses in der Vorwoche stillgelegt wurde, transportiert normalerweise täglich 450.000 Barrel Nordseeöl.

Am Rentenmarkt ist kaum Bewegung. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihe legt leicht auf 2,49 Prozent zu.

