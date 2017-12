NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag zu Handelsbeginn wenig verändert. Neue Konjunkturdaten wurden zunächst nicht veröffentlicht. Kurz vor dem Start des Geschäfts an der Wall Street stehen dann frische Zahlen zum US-Immobilienmarkt auf der Tagesordnung.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 Punkt auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,907 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen ebenfalls um 1/32 Punkt auf 98 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,254 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verharrten bei 98 Punkten. Sie rentierten mit 2,479 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 2/32 Punkte auf 98 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,828 Prozent./he

