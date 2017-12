NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag im US-Handel kaum bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1868 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1853 (Donnerstag: 1,1859) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8437 (0,8432) Euro gekostet.

Händler berichteten von einem dünnen Geschäftsvolumen. In Europa greifen die Anleger wegen des zweiten Weihnachtsfeiertages erst am Mittwoch wieder in das Geschehen ein.

Die wenigen veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt nicht. Im Oktober waren die Preise am US-Häusermarkt, gemessen am Case-Shiller-Index, stärker gestiegen als Experten vorhergesagt hatten./he

ISIN EU0009652759

AXC0033 2017-12-26/16:28