Früher managte Insa Klasing Kentucky Fried Chicken. Nun macht sie aus anderen gute Chefs. Im Interview erklärt die 38-Jährige, warum das digital am besten klappt und welche Rolle die Verhaltenstherapie dabei spielt.

Bis zum Frühjahr waren Sie Deutschland-Managerin der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken. Nun haben Sie sich selbstständig gemacht. Sie und ihre Coaches machen aus anderen gute Chefs. Was macht einen guten Chef aus und wie wird man ein guter Chef?Ein guter Chef hat eine inspirierende Vision für sein Unternehmen, trifft gerne Entscheidungen und korrigiert sie bereitwillig. Er kennt die individuellen Motivationsbedürfnisse seines Teams. Um alle mitzunehmen, muss er gut zuhören können. Man wird ein guter Chef durch Übung im Job und durch Selbstreflektion. Man muss bereit sein, sich die Wahrheit anzuhören, braucht aber auch Mitarbeiter, die den Mut haben ihre Sicht der Dinge klar zu äußern und bestenfalls einen Coach, der einen bei der Zielerreichung unterstützt.

Bei "The next we" bieten Sie digitales Coaching an. Wie funktioniert das?Unsere Coaches aus ganz Deutschland begleiten die Mitarbeiter unserer Kunden zwölf Wochen lang, um ein konkretes Ziel zu erreichen. Währenddessen kommunizieren Mitarbeiter und Coach am Telefon und per Chat. Sie erarbeiten einen individuellen Aktionsplan, der im Laufe des Programms umgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...