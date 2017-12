Von Imani Moise

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hauspreise in den USA sind im Oktober abermals gestiegen. Sie legen seit mehr als zwölf Monate in Folge zu. Der Case-Shiller-Hauspreisindex, der die Preise für typische Einfamilienhäuser im ganzen Land abbildet, legte in den zwölf Monaten per Ende Oktober um 6,2 Prozent zu. Im September hatte der Anstieg bei 6,1 Prozent gelegen.

Der Index für 10 Städte legte um 6 Prozent im Jahresvergleich zu nach 5,7 Prozent im September. Der 20-Städte-Index kletterte auf 6,4 von zuvor 6,2 Prozent.

