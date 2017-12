NEW YORK (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Apple hat am Dienstag bei der Jagd auf die Eine-Billion-Dollar-Marktwert-Marke einen Rückschlag einstecken müssen. Der Kurs sackte zuletzt um gut 2 Prozent auf etwas mehr als 171 US-Dollar ab, nachdem sich verschiedene Experten kritisch zur Nachfrage nach dem neuen IPhone-Modell X geäußert hatten.

Bereits am Montag hatte Analyst Zhang Bin von Sinolink Securities seine Erwartung an das kommende Quartal deutlich gesenkt. Die Zahl der verkauften Modelle könne bei 35 Millionen liegen, schrieb er in einer Studie. Zuvor hatte er noch 10 Millionen mehr für möglich gehalten.

Die New Yorker Analystenfirma JL Warren Capital senkte am Dienstag die Prognose von 30 auf 25 Millionen Stück im ersten Quartal. Die Nachfrage sei niedrig, weil das Modell X teuer sei ohne interessante Innovationen aufzuweisen, hieß es zur Begründung./he

ISIN US0378331005

AXC0039 2017-12-26/17:00