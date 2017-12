Liebe Leser,

Rio Tinto präsentierte beeindruckende Zahlen für das 1. Halbjahr. Die Rallye an den Rohstoffmärkten sorgte für einen Umsatzanstieg von 24,6% auf 19,3 Mrd $. Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigten Wirkung. Die Produktionskosten gingen zurück, während der Rohstoffgewinn in Tonnen zunahm. Das operative Ergebnis kletterte um das 2,5-fache auf 6,2 Mrd $. Trotz einer deutlich höheren Steuerquote konnte der Gewinn auf 3,3 Mrd $ verdoppelt ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...