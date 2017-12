Liebe Leser,

Die Zahlen für das vergangene Jahr lagen größtenteils innerhalb der Erwartungen. Nach Jahren rückläufiger Umsätze verhalf die Rallye an den Rohstoffmärkten zu florierenden Geschäften. Der Umsatz zog um 23,9% auf 38,3 Mrd $ an, während unterm Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben wurden. Nach 6,4 Mrd $ Verlust im Vorjahr erzielte BHP einen Gewinn von 5,9 Mrd $. Positiv überraschte die Entwicklung des Cashflows, der um 58,2% auf 16,8 Mrd $ zulegte. BHP traf es in den vergangenen ... (Volker Gelfarth)

