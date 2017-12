NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street tendiert am Dienstagmittag nach dem langen Weihnachtswochenende leicht im Minus. Das Hauptthema liefert Apple mit neuen Sorgen um das Smartphone-Luxusmodell des Konzerns. Die Aktie zieht auch den Technologiesektor herunter. Gegen Mittag New Yorker Zeit verliert der Dow-Jones-Index 9 Punkte auf 24.745, der S&P-500 gibt 0,1 Prozent nach, der technologielastige Nasdaq-Composite fällt um 0,4 Prozent.

Die Apple-Aktie gibt um 2,5 Prozent nach, nachdem Berichte über eine verhaltene Nachfrage nach dem Luxus-Smartphone iPhone X die Runde gemacht hatten. Schon im asiatischen Handel waren die Aktien zweier taiwanischer Apple-Auftragsfertiger abgesackt. Allerdings zeigen sich Analysten noch geteilter Meinung über den Verkaufserfolg des Produkts. Unter den S&P-500-Sektoren finden sich dennoch Technologie und Halbleiter auf den untersten Plätzen mit Abschlägen von 1,8 bzw 1,1 Prozent.

Vorgaben aus Europa bleiben wegen des Feiertags aus, auch von Seiten der Konjunkturdaten gibt es kaum Impulse. Vor der Startglocke wurde lediglich der Case-Shiller-Hauspreisindex für Oktober veröffentlicht, der mit einem deutlichen Plus weitgehend den Erwartungen entsprach.

Sucampo mit Übernahme gesucht

Der Spezialpharmakonzern Mallinckrodt hat die Übernahme von Sucampo Pharmaceuticals für 1,2 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden angekündigt. Die Sucampo-Aktie steigt um5,9 Prozent.

Capital One Financial hat angekündigt, sein Aktienrückkaufprogramm auf 1 Milliarde US-Dollar von zuvor geplanten 1,85 Milliarden Dollar einzudampfen. Grund ist die vergangene Woche von Präsident Donald Trump unterzeichnete US-Steuerreform, die bei dem Finanzdienstleister wegen Neubewertung latenter Steuern zu einer Belastung von 1,9 Milliarden Dollar führt. Die Quartalsdividende von 40 Cent je Aktie will das Unternehmen beibehalten. Die Aktie gibt 0,9 Prozent ab.

Under Armour liegen 0,6 Prozent im Plus. Ein Bericht des Wall Street Journal scheint die Anleger nicht zu beunruhigen. Dort war von Sorgen die Rede, dass sich CEO Kevin Plank zu stark auf seine private Investmentfirma konzentriere.

Ölpreis zieht mit Lieferproblemen an

Die Ölpreise zeigen sich mit deutlichen Aufschlägen. Hier stützen Lieferprobleme. Zum einen gab es eine Explosion bei einer Pipeline die zum libyschen Hafen As Sidra verläuft. Zum andern bleibt das Forties-Pipeline-System in der Nordsee weiter stillgelegt. Pipeline-Betreiber Ineos sprach am Sonntag von guten Fortschritten, um das System Anfang des kommenden Jahres wieder in Betrieb zu nehmen. Die Pipeline, die wegen eines Risses in der Vorwoche stillgelegt wurde, transportiert normalerweise täglich 450.000 Barrel Nordseeöl. Die US-Sorte WTI gewinnt 2,3 Prozent auf 58,75 Dollar je Barrel, Brent steigt in ähnlichem Umfang.

Das Euro-Dollar-Paar zeigt sich wenig verändert bei 1,1870. Der Goldpreis rückt um 0,6 Prozent vor auf 1.283 Dollar je Feinunze vor. Der Preis profitiere von der geringen Kauflust bei Aktien, heißt es am Markt. Zudem seien auf kurze Sicht günstige technische Signale zu erkennen, sagt Analyst Jim Wyckoff von Kitco. Auch der zweite sichere Hafen Rentenmarkt lockt Käufer an. Steigende Notierungen drücken die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,46 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.745,17 -0,04 -8,89 25,21 S&P-500 2.681,05 -0,09 -2,29 19,75 Nasdaq-Comp. 6.932,86 -0,39 -27,10 28,79 Nasdaq-100 6.428,19 -0,57 -36,97 32,17 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,90 0,4 1,89 69,3 5 Jahre 2,24 -0,8 2,25 31,5 7 Jahre 2,38 -1,9 2,40 13,1 10 Jahre 2,46 -2,4 2,48 1,4 30 Jahre 2,81 -2,4 2,83 -26,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1866 +0,10% 1,1854 1,1870 +12,8% EUR/JPY 134,33 -0,05% 134,39 134,62 +9,3% EUR/CHF 1,1736 +0,08% 1,1727 1,1741 +9,6% EUR/GBP 0,8873 +0,15% 0,8860 1,1265 +4,1% USD/JPY 113,20 -0,15% 113,37 113,41 -3,2% GBP/USD 1,3373 -0,05% 1,3380 1,3371 +8,4% Bitcoin BTC/USD 16.095,05 +13,03% 12.296,54 15.295,16 1.585,89 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,89 58,47 +2,4% 1,42 +5,2% Brent/ICE 66,71 65,25 +2,2% 1,46 +13,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,20 1.275,25 +0,6% +7,95 +11,4% Silber (Spot) 16,51 16,38 +0,8% +0,13 +3,7% Platin (Spot) 922,35 919,00 +0,4% +3,35 +2,1% Kupfer-Future 3,25 3,22 +1,0% +0,03 +28,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 26, 2017 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.