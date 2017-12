Halle (ots) - Richtig ist, dass Deutschland wie auch Österreich nicht in unbegrenzter Zahl Flüchtlinge aufnehmen kann. Das gilt von rechts bis links übrigens längst als Konsens und war nie wirklich umstritten. Richtig ist ebenso, dass es in Deutschland Einheimische gibt, die der Hilfe besonders bedürfen: Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose und eine wachsende Zahl von Menschen, die zumindest in den Ballungsräumen keine Wohnung mehr finden. Die Vorstellung aber, durch eine nationalistische Politik hier wie andernorts würden die Probleme verschwinden, ist irrig. Es findet nur eine Verschiebung statt, die einem Domino-Effekt gleicht.



