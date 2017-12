Halle (ots) - Apple begründete diese Aktion damit, dass Geräte mit altersschwachen Batterien so besser geschützt würden. Das kann schon sein, doch das Unternehmen hat eines vergessen: Die Kunden wurden nicht informiert. Still und heimlich hat Apple das Update angeboten und erst reagiert, als Tüftler die Folgen entdeckten. Die Konzerne im Silicon Valley behaupten, dass sie die Welt besser machen wollen. Doch die EU-Kartellrechtsklage gegen Google, Russlands Einflussnahme bei Facebook im US-Wahlkampf und das Apple-Problem sprechen eine andere Sprache.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de