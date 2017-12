Straubing (ots) - In der vergangenen Legislaturperiode wurde einiges verbessert. Das alles reicht aber noch nicht. So müssen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen den Bundesländern weiter verbessert werden. Die Einbruchdezernate müssen besser ausgestattet werden. Außerdem würden die Bürger gerne mehr Polizeistreifen in den Wohngebieten sehen, doch dafür fehlt das Personal. Es gibt also noch eine Menge zu tun.



