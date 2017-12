Die letzten 3 Tage im DAX 2017

Ab Morgen geht der Handel am Deutschen Aktienmarkt wieder los. Dabei verbleiben dem DAX(ISIN DE0008469008 | WKN 846900) nur noch drei Handelstage im Jahr 2017. Während in den USA bereits heute wieder gehandelt wurde, ist der DAX noch im Weihnachtsurlaub. Doch was ist überhaupt noch an den letzten Handelstagen des Jahres zu erwarten? Dies beantworte ich nach einem kurzen Rückblick auf die Trading-Ideen der Vorwoche.

Rückblick auf die Woche vor Weihnachten

Kurz vor Weihnachten hatten die meisten Marktteilnehmer ihre letzten Orders in den Markt gegeben. Denn traditionell steht mit Weihnachten und den Feiertagen vor dem Jahreswechsel hier eine längere Auszeit an, die mit Freunden und Familie geteilt wird. Es wurde somit eng für die Bullen im DAX, denn die Zeit für eine Jahresendrally verrann. So titele ich auch vor einer Woche "Letzte Woche vor Weihnachten…" mit diesem dafür notwendigen Szenario:

Rückblick auf Vorwochenanalyse DAX: Barrieren der Bullen

Gleich zum Wochenstart konnte sich der DAX über diese zwei Barrieren bewegen und damit ein positives Signal setzen. Denn damit wurde die seit Wochen andauernde Range verlassen:

Erster Ausbruch zum Vorwochenstart im DAX

Entsprechende Stopp-Orders setzten Momentum frei und trieben den DAX an jenem sehr starken Montag um 1,6 Prozent auf das Niveau von 13.331 Punkten. Es sah in der Tat zum Wochenstart nach Ausbruchsmodus aus. Doch dann kam nicht mehr viel nach. Der Dienstag konnte leicht anknüpfen, aber das Hoch nur um 7 Punkte überbieten. Mit einer leicht schwächeren Wall Street im Nacken gaben dann auch die Kurse schnell wieder nach und näherten sich dem Ausbruchsniveau am Dienstag. Kein Problem erst einmal, wenn man es als Pullback versteht - doch es wurde später mehr als dies.

