Die US-Regierung hat Strafmaßnahmen gegen zwei hochrangige Mitarbeiter des nordkoreanischen Raketenprogramms verhängt. Die Nordkoreaner sollen Schlüsselfiguren bei der Entwicklung von ballistischen Raketen sein.

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen zwei Nordkoreaner verhängt, die am Raketenprogramm des Regimes beteiligt sind. Das teilte das Finanzministerium am Dienstag in Washington mit. Die Maßnahme sei Teil der "Kampagne des maximalen Drucks" auf die kommunistische Führung, um sie weiter zu isolieren und die koreanische Halbinsel vollständig von Atomwaffen zu befreien, erklärte Finanzminister ...

