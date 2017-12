Das Verhältnis von Trump zur Uno gilt als angespannt: Nun will die US-Regierung das Budget in den kommenden zwei Jahren um gut 285 Millionen Dollar kürzen. Die Großzügigkeit der USA dürfe nicht länger ausgenutzt werden.

"Ineffizient und verschwenderisch": In einer Mitteilung am Weihnachtswochenende kritisiert die US-Botschafterin an der Uno, Nikki Haley, die Vereinten Nationen als teure Institution und kündigt Kürzungen im Budget an. In den nächsten zwei Jahren will die US-Regierung laut dem Schreiben mehr als 285 Millionen Dollar einsparen. "Wir werden nicht zulassen, dass die Großzügigkeit der US-Amerikaner länger ausgenutzt wird oder ungeprüft bleibt", so Haley. Die "historische Kürzung" sei ein Schritt in die richtige Richtung - einer von mehreren, der die Vereinten Nationen künftig effizienter und vertrauenswürdiger machen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...