NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Integration / Flüchtlinge:

"Die Zweifel vieler Bürger haben wohl auch damit zu tun, dass die Politik es versäumt hat, Integration zur Kernaufgabe zu machen. So entstehen vermeidbare Probleme etwa am Arbeitsmarkt: Da passen zu viele Migranten nicht in die sehr strengen Vorgaben deutscher Ausbildungs-Vorgaben. Zugleich verhindern geltende Vorschriften, dass Zuwanderer möglichst rasch an den Arbeitsmarkt herangeführt werden - andere Staaten sind da flexibler und erfolgreicher. In Deutschland dagegen verläuft die Integration eher schleppend; die Zahl der neuen Migranten, die ohne Arbeit sind und deshalb staatliche Hilfen erhalten, ist weit größer als die Zahl der Beschäftigten."/ra/DP/he

AXC0007 2017-12-27/05:35