Liebe Leser,

bei der Aktie der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") ist es inzwischen so, dass es gerade die Unsicherheit ist, die den Kurs der Aktie immer tiefer hat fallen lassen. Entscheidung eines Gerichts in Amsterdam - verschoben. Veröffentlichung der Geschäftszahlen - verschoben. Gespräche mit Bankern und Gläubigern in London - was genau dabei herauskam, dazu gab es von Steinhoff keine Angaben. Stattdessen eine neue Unternehmenspräsentation vom selben Tag, in dem ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...