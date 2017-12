Liebe Leser,

E.ON hat am Freitag eine kleine Pause im Abwärtsmarsch einlegen können. Die Aktie hat immerhin wenige Cent hinzugewonnen und damit signalisiert, dass der an sich übergeordnete Trend bald fortgesetzt werden kann. Die Werte sind allerdings immer noch in einer schwierigen Ausgangslage, bevor es zu Gewinnen von mehr als 50% kommen kann! Im Detail: Aus übergeordneter charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie von E.ON noch in einem Aufwärtstrend. Dabei sind die Notierungen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...