Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REGIERUNGSKOALITION - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Bedingungen für das Zustandekommen einer neuen großen Koalition gestellt. "Wenn das Kanzleramt alle Vorschläge zur EU-Reform weiterhin ablehnt wie bisher wird es keine Koalition mit der SPD geben", sagte Gabriel. "Und klar ist auch: Wenn die Union darauf besteht, dass gesetzlich Versicherten schlechter behandelt werden als privat Versicherte, dann macht es ebenfalls wenig Sinn, Koalitionsgespräche zu führen." (Bild S. 2)

FLÜCHTLINGE - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft und fordert eine bessere Integration von Flüchtlingen. "Wir sollten bereit sein, die, die gekommen sind und aller Wahrscheinlichkeit auch nicht wieder gehen, von der ersten Stunde an in unsere Gesellschaft zu integrieren", sagte DIW-Vorstandsmitglied Gert G. Wagner. Sollte das nicht gelingen, würden im schlimmsten Fall Zustände drohen wie in Frankreich oder den USA, wo sehr große Bevölkerungsgruppen kaum Chancen und kaum Perspektiven in ihrem Leben hätten. (Tagesspiegel)

JOBCENTER - Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, fordert von der künftigen Bundesregierung mehr Geld für die bessere Betreuung von Langzeitarbeitslosen und Flüchtlingen. Zudem will er die Verteilung von Steuermitteln an die Jobcenter künftig von deren Vermittlungserfolgen abhängig machen, sagte er in einem Interview. (FAZ S. 17)

DATENSCHUTZ - BDI und DIHK - die Vertreter der deutschen Unternehmen - wenden sich an das oberste US-Gericht, um den europäischen Datenschutz zu bewahren. Die Ermittlungsbestrebungen der US-Behörden haben sich zu einem Grundsatzstreit ausgewachsen, der vor dem obersten Gericht der USA ausgetragen wird - und zu einem Politikum, das sich zur schweren Belastung für die transatlantischen Beziehungen entwickeln könnte. Auf dem Spiel stehen der europäische Datenschutz und die Zukunft des offenen Internets. (Handelsblatt S. 12)

BREXIT - Der bevorstehende Brexit hat nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) bereits zu einem Rückgang der deutschen Exporte nach Großbritannien um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr geführt. "Die negativen Auswirkungen des Brexits sehen wir jetzt schon", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. (Rheinischen Post)

UNTERNEHMEN - Amerikas Vorsprung im Ranking der 100 wertvollsten Konzerne erodiert. Zwar sind 51 US-Firmen unter den Top 100, 2016 waren es aber noch sieben mehr. Aufsteiger des Jahres ist China. Mit dem Onlinehändler Alibaba und dem Internet-Allrounder Tencent schafften zwei asiatische Unternehmen sogar den Sprung in die Top Ten. Insgesamt stellt China nunmehr 14 Unternehmen unter den Top 100, vier mehr als im Vorjahr - und damit so viele wie noch nie zuvor. "Die Auswirkungen der Digitalisierung werden immer stärker sichtbar und erfassen immer mehr Branchen und Lebensbereiche", sagt Hubert Barth, Deutschland-Chef der Unternehmensberatung EY. Europa erlebte 2017 ein Comeback und stellt mit 24 Unternehmen drei mehr in den Top 100 als im Vorjahr. (Handelsblatt S. 4ff)

DEUTSCHE WIRTSCHAFT - Die deutsche Wirtschaft geht mit großer Zuversicht ins neue Jahr. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter 48 Unternehmensverbänden hervor, die den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vorliegt. 26 Verbände gaben an, die Wirtschaftslage habe sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, 20 bewerten die Situation genauso wie zum Jahreswechsel 2016/17. Lediglich zwei der befragten Verbände gehen von verschlechterten Perspektiven aus. (Redaktionsnetzwerks Deutschland/Handelsblatt S. 18/Welt S. 1)

BRAUNKOHLE - Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich gegen ein schnelles Ende der Braunkohle ausgesprochen. Man könne nicht "die einzige grundlastfähige heimische Energie abkapseln", sagte Kretschmer im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Zudem forderte er Solidarität mit den sächsischen Standorten von Siemens. (SZ S. 5)

TERROR - Der Fall eines 29-Jährigen, der kurz vor den Festtagen wegen eines möglichen Anschlags auf den Karlsruher Weihnachtsmarkt verhaftet worden war, gibt Rätsel auf. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR wird Dasbar W., ein Deutscher irakisch-kurdischer Herkunft, vor allem durch die Aussagen eines V-Mannes des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg belastet. Diesen soll er bei einem Lehrgang für Gabelstaplerfahrer kennengelernt und sich ihm anvertraut haben. Doch an der Glaubwürdigkeit dieses V-Mannes bestehen Zweifel. (SZ S. 1)

December 27, 2017

