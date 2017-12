TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit zumeist moderaten Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Mittwoch. In Sydney hat der Leitindex im frühen Handel ein neues Zehnjahreshoch erklommen, kann die Aufschläge im Verlauf aber nicht halten. Auf Taiwan erholen sich die Werte nach der Abschwächung am Vortag, während der Kospi in Seoul zwischenzeitlich am deutlichsten in der Region vorrückt und die temporäre Schwäche durch die Werfttitel hinter sich lässt. Tokio und Hongkong sind von minimalen Indexaufschlägen geprägt, der Leitindex in Schanghai wird gar im Minus gehandelt.

Insgesamt verlaufe das Geschäft verhalten, sagt Stratege Christ Weston von IG Markets. Ohne bedeutende Konjunkturdaten in der gesamten Woche stünden die Zeichen auf Positionsbereinigungen vor dem Jahreswechsel. Zudem bremsten die leichten Rückgänge an den US-Märkten am Vortag das Engagement der Teilnehmer.

In Südkorea hat sich der Index von den Tiefs gelöst. Dort standen die Aktien der weltgrößten Werftengruppe Hyundai Heavy Industries und der ebenfalls zur Gruppe gehörenden Hyundai Mipo Dockyard mit Verlusten von mehr als 20 Prozent besonders unter Druck. Hyundai Heavy hat eine Kapitalerhöhung über umgerechnet knapp 1,1 Milliarden Euro angekündigt sowie einen Verkauf eines Teils des Raffineriegeschäfts über einen Börsengang.

Samsung Heavy, die vor drei Wochen mit einer Gewinnwarnung und einem Kursrutsch bereits auf die schwierige Lage in der Branche hingewiesen haben, geben weitere 2,5 Prozent auf ein Elfeinhalbjahrestief nach.

Zum nachweihnachtlichen Handelsauftakt legte der S&P/ASX-200 in Sydney zwar gleich den höchsten Stand seit zehn Jahren hin, kann dieses Niveau aber nicht halten. Er schloss mit einem Miniplus von 0,2 Punkten. BHP und Rio Tinto verbesserten sich zwar jeweils über 0,5 Prozent, während die Bankenwerte den Index drückten.

Am Ölmarkt geben die Notierungen moderat zurück, nachdem sie am Vortag nach einer Pipeline-Explosion in Libyen auf ein Zweieinhalbjahreshoch geklettert waren. Brent schwächt sich um 0,4 Prozent auf 66,74 Dollar ab. Gold hält sich trotz leichter Abschläge gleichfalls nahe dem Fünfwochenhoch am Dienstag und wird mit 1.282 Dollar je Feinunze gehandelt. Das derzeit dünne Geschäft und die physische Nachfrage dürften jedoch mit Blick auf das chinesische Neujahrsfest im Februar sukzessive anziehen, heißt es am Markt.

Der Euro legt leicht auf 1,1875 US-Dollar zu, wenig Bewegung gibt es beim Yen zum Dollar mit 113,19.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX-200 (Sydney) 6.069,90 +0,00% +6,51% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.904,37 +0,05% +19,83% 07:00 Kospi (Seoul) 2.432,21 +0,20% +20,02% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.293,74 -0,37% +6,13% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.612,88 +0,12% +34,44% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.391,56 +0,40% +17,73% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.767,00 +0,40% +7,63% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:27 % YTD EUR/USD 1,1879 +0,2% 1,1860 1,1854 +13,0% EUR/JPY 134,47 +0,2% 134,25 134,39 +9,4% EUR/GBP 0,8879 +0,1% 0,8868 0,8860 +4,2% GBP/USD 1,3380 +0,0% 1,3374 1,3380 +8,4% USD/JPY 113,20 +0,0% 113,20 113,38 -3,2% USD/KRW 1074,77 -0,1% 1076,06 1079,58 -11,0% USD/CNY 6,5545 +0,1% 6,5453 6,5748 -5,6% USD/CNH 6,5511 +0,1% 6,5427 6,5688 -6,1% USD/HKD 7,8135 +0,0% 7,8103 7,8189 +0,8% AUD/USD 0,7744 +0,2% 0,7725 0,7711 +7,3% NZD/USD 0,7051 +0,3% 0,7032 0,7016 +1,5% Bitcoin BTC/USD 16.352,14 3,40 14.392,62 12.296,54 1.391,57 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex n.def. n.def. n.def. n.def. n.def. Brent/ICE 66,74 67,02 -0,4% -0,28 +13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,42 1.282,78 -0,0% -0,36 +11,4% Silber (Spot) 16,52 16,56 -0,2% -0,03 +3,8% Platin (Spot) 920,95 923,50 -0,3% -2,55 +1,9% Kupfer-Future n.def. n.def. n.def. n.def. n.def. ===

