FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IMPULSE GESUCHT - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten zwischen den Jahren auf frische Impulse. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Start 0,15 Prozent höher auf 13 092 Punkte. Von wenigen Ausreißversuchen abgesehen, pendelt der Index schon seit Wochen zwischen etwa 12 800 und 13 200 Punkten.

USA: - STABIL - Nach dem verlängerten Weihnachtswochenende ist der Dow Jones Industrial am Dienstag kaum verändert aus dem Handel gegangen. An der Technologiebörse Nasdaq sorgten Sorgen um Apple für ein etwas deutlicheres Minus. Das Handelsvolumen war spürbar geringer als sonst.

ASIEN: - FREUNDLICH - Asiens Börsen haben sich am Mittwoch von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Mit Ausnahme der chinesischen Festlandbörsen lagen alle wichtigen Handelsplätze im Plus, wenngleich die Zugewinne zumeist gering ausfielen. Ein Treiber war der Ölpreis, der nach der Explosion an einer Pipeline in Libyen zulegte.

DAX 13.072,79 -0,28% XDAX 13.075,33 0,01% EuroSTOXX 50 3.553,39 -0,49% Stoxx50 3.187,27 -0,26% DJIA 24.746,21 -0,03% S&P 500 2.680,50 -0,11% NASDAQ 100 6.433,16 -0,50% Nikkei 225 22.911,21 0,08% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,64 -0,01% Bund-Future Settlement 161,77 -0,08%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,18 DOLLAR - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1883 US-Dollar gehandelt. In der vergangenen Nacht lag der Kurs noch bei 1,1855 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,1853 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1882 0,16% USD/Yen 113,20 0,02% Euro/Yen 134,50 0,18%

ROHÖL:

Brent (Februar-Lieferung) 66,67 -0,12 USD WTI (Januar-Lieferung) 57,15 -0,11 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0024 2017-12-27/07:34