(Aktien 2018) Dialog Semiconductor & Apple: Das war's dann wohl…

Vieles spricht dafür, dass Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) einige Chips im Bereich Strommanagement in Eigenregie entwickeln wird, statt sie wie bisher beim schwäbisch-britischen Halbleiterkonzern Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) zu bestellen. Diese Aussicht brachte das TecDAX-Unternehmen zuletzt ordentlich in die Bredouille. Zumal Dialog Semiconductor selbst Öl ins Feuer goss.

Dialog-Semiconductor-Chart: boerse-frankfurt.de

Schließlich war es das Dialog-Semiconductor-Management, das bestätigt hatte, dass Apple sehr wohl in der Lage sei, die entsprechenden Chips in Eigenregie zu entwickeln. Zwar sah man für 2018 keine Veranlassung, an der Wachstumsprognose etwas zu ändern, was danach passiert, steht in den Sternen. Ein solches Statement hatte ein Bericht der japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" vom 30. November notwendig gemacht. Dort hieß es, dass Apple einige der bisher von Dialog Semiconductor bezogenen Chips selbst herstellen könnte.

