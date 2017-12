Sehr geehrte Kunden,

zum Jahreswechsel findet folgender Handel an den wichtigsten Aktienbörsen statt:

In Frankfurt bleibt die Börse an Neujahr geschlossen. Am Freitag (29.12.) endet der Handel um 14 Uhr.

An der europäischen Mehrländerbörse Euronext wird an Neujahr nicht gehandelt. An allen anderen Tagen findet regulärer Handel statt.

Die New York Stock Exchange und die Nasdaq bleiben an Neujahr geschlossen. An allen anderen Tagen findet regulärer Handel statt.

Die Londoner Börse schließt am Freitag (29.12.) um 13.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. An Neujahr bleibt sie ganz geschlossen.

Die Börse in Tokio bleibt vom 1. bis 3. Januar geschlossen.

Die Börse in Hongkong ist an Neujahr geschlossen. An allen anderen Tagen findet regulärer Handel statt.

