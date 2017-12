DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die deutsche Wirtschaft geht nach einer neuen Umfrage "mit hoher Zuversicht in das Jahr 2018". Weit über zwei Drittel der vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) befragten Verbände erwarten für ihre Unternehmen nach Angaben des Instituts im kommenden Jahr eine höhere Produktion. "Die Konjunktur gewinnt somit spürbar an Branchenbreite", betonte das IW. Sie werde auch robuster, weil die Investitions- und Beschäftigungsperspektiven "merklich besser" ausfielen als vor einem Jahr. Das IW sah einen "robusten Auftrieb auf breiter Front".

Nach den Ergebnissen der Studie von IW-Ökonom Michael Grömling steht es "um die deutsche Wirtschaft zum Jahresende 2017 mehrheitlich besser als vor einem Jahr". 26 der 48 regelmäßig von dem Institut zur Jahreswende befragten Verbände sprächen von einer besseren Wirtschaftslage im Vergleich zum Vorjahr. 20 Verbände bewerteten die gegenwärtige Wirtschaftslage genauso wie vor einem Jahr. Nur noch zwei Verbände bezeichneten die aktuelle Geschäftssituation als schlechter. Im Jahr zuvor waren es laut dem arbeitgebernahen Institut noch neun Verbände gewesen.

Eine derzeit schlechtere Wirtschaftslage wurde laut den Angaben nur von der Ernährungsindustrie und den Volks- und Raiffeisenbanken berichtet. Zur Begründung hieß es, in der Ernährungsindustrie dämpften ein hoher Konkurrenzdruck und steigende Kosten die Stimmung. Die Banken litten unter dem Margendruck infolge eines intensiven Wettbewerbs und niedriger Zinsen. Dagegen verzeichne der Großteil der Industriebranchen aktuell eine gute Geschäftslage.

Auch die Produktionsaussichten für das Jahr 2018 fielen erheblich besser aus als die Perspektiven für das Jahr 2017. Mehr als zwei Drittel der vom IW befragten Verbände gingen davon aus, dass ihre Unternehmen im kommenden Jahr mehr produzieren als in diesem Jahr. Allerdings sprächen mit der Stahl- und Metallverarbeitung sowie der Bauindustrie nur zwei Verbände von einer wesentlich höheren Wirtschaftsleistung. 31 der insgesamt 48 Verbände erwarteten eine etwas höhere Produktion, 13 eine gleich bleibende und zwei einen Produktionsrückgang.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine Unternehmenstermine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 128,2 zuvor: 129,5

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Oktober 2019 im Volumen von 2 Mrd bis 2,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.688,20 +0,04% Nikkei-225 22.911,21 +0,08% Shanghai-Composite 3.280,89 -0,76% INDEX zuletzt +/- % DAX 13.072,79 -0,28 (Freitag) DAX-Future 13.070,50 0,02 (Freitag) XDAX 13.075,33 0,01 (Freitag) MDAX 26.144,24 -0,19 (Freitag) TecDAX 2.536,25 -0,06 (Freitag) EuroStoxx50 3.553,39 -0,49 (Freitag) Stoxx50 3.187,27 -0,26 (Freitag) Dow-Jones 24.746,21 -0,03 S&P-500-Index 2.680,50 -0,11 Nasdaq-Comp. 6.936,25 -0,34 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,64 -2 (Freitag)

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit kleinen Kursgewinnen dürften die europäischen Börsen in den ersten Handelstag nach der Feiertagspause starten. Zwar sind die Vorgaben von der Wall Street leicht negativ, dafür zeigen sich die meisten asiatischen Börsen am Mittwoch aber mit Aufschlägen. Wegen der verkürzten Handelswoche, in der viele Marktteilnehmer noch im Urlaub sind, dürften die Umsätze gering sein. Europäische Apple-Zulieferer könnten ebenso wie ihre Pendants in den USA und Asien unter Druck geraten. Berichte über eine verhaltene Nachfrage nach dem iPhone X hatten den Apple-Kurs am Dienstag in den USA und auch die Aktien der Zulieferer belastet. Im Blick stehen auch Aussagen europäischer Unternehmen zu den Folgen der US-Steuerreform. So sieht etwa Heideldruck eine Belastung infolge einer nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungvon 25 Millionen Euro. Fresenius sieht dagegen als Folge der Reform 2017 einen Buchgewinn von 90 Millionen Euro.

Rückblick: Etwas leichter - Mit kleinen Verlusten bei dünnen Umsätzen sind die europäischen Aktienmärkte am Freitag in die Weihnachtspause gegangen. Deutlicher als andere Märkte verlor die Börse in Madrid, nachdem die Separatisten aus der Regionalwahl in Katalonien als Sieger hervorgegangen waren. Das Wahlergebnis weckte Befürchtungen, dass sich die Spannungen innerhalb Spaniens verschärfen und separatistische Bestrebungen in anderen Ländern gestärkt werden könnten. Roche verloren 0,2 Prozent, nachdem der Pharmakonzern den Kauf des US-Onkologiespezialisten Ignyta für 1,7 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte. Der Aufruf zum Pilotenstreik bei Ryanair hat offenbar zu keinen größeren Störungen im Flugbetrieb des irischen Billigfliegers geführt. Die Titel büßten dennoch 0,7 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX (Freitag)

Etwas leichter - Versorger erholten sich etwas von den jüngsten Abgaben. Innogy profitierten mit einem Plus von 2,3 Prozent vom Kauf eines Windprojekts auf dem Wachstumsmarkt USA. Die Aktie der Innogy-Mutter RWE stieg um knapp 2 Prozent, Eon gewannen 0,5 Prozent. Adidas (-0,2 Prozent) zeigten sich unbeeindruckt von den Nike-Geschäftszahlen. Der US-Wettbewerber hatte einen Umsatzrückgang auf dem Heimatmarkt vermeldet. Das weckte Hoffnungen, dass Adidas dort Marktanteile übernommen haben könnte. Deutsche Telekom gaben 0,3 Prozent nach. Der Konzern übernimmt das Österreich-Geschäft des TV-Kabelnetzbetreibers Liberty Global für 1,9 Milliarden Euro. Thyssenkrupp verloren knapp 1 Prozent. Die Einigung mit den Arbeitnehmern im Hinblick auf die Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata Steel sei teuer erkauft worden, kommentierten Beobachter die Zusage der Weiterbeschäftigung bis Ende September 2026.

XETRA-NACHBÖRSE (Freitag)

Die US-Steuerreform hat am Freitag den nachbörslichen Handel bestimmt. Diverse deutsche Unternehmen berichteten von den Auswirkungen des neuen Gesetzes. So erwartet Daimler einen Steuerertrag von voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,6 Prozent höher getaxt. BMW erwartet aufgrund von Wertberichtigungen der latenten Steuerpositionen für 2017 einen positiven Steuereffekt, der den Konzerngewinn um 950 Millionen bis 1,55 Milliarden Euro zusätzlich in die Höhe treiben wird. Gleichzeitig warnte BMW jedoch vor Belastungen im kommenden Jahr. Die Aktie wurde 0,7 Prozent höher getaxt. Positiv äußerten sich auch Fresenius und er Fresenius Medical Care (FMC). Die Aktien wurden jeweils 1 Prozent höher getaxt. Dagegen erfordert die US-Steuerreform bei Heidelberger Druck eine einmalige Wertberichtigung in Höhe von rund 25 Millionen Euro. Daher passt das Unternehmen seine Prognose für das Nachsteuerergebnis an. Für die Aktie ging es um 2 Prozent nach unten.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die Apple-Aktie fiel um 2,5 Prozent, nachdem Berichte über eine verhaltene Nachfrage nach dem Luxus-Smartphone iPhone X die Runde gemacht hatten. Schon im asiatischen Handel waren die Aktien zweier taiwanischer Apple-Auftragsfertiger abgesackt. Unter den S&P-500-Sektoren fanden sich Technologie und Halbleiter auf den untersten Plätzen mit Abschlägen von 1,8 bzw 1 Prozent. Bei den Apple-Zulieferern verloren Broadcom 1,6 Prozent und Skyworks Solutions 1,9 Prozent. Zu den Favoriten unter den Branchen gehörten Einzelhandelswerte. Das Weihnachtsgeschäft hat den stärksten Zuwachs seit 2011 erfahren. Im Dow gewannen Wal-Mart 1 Prozent und Home Depot 1,2 Prozent. Kohl's gewannen sogar 6 Prozent und Macy's 4,6 Prozent. Amazon stiegen um 0,7 Prozent. Der Online-Händler konnte in einer Woche eine Rekordzahl von vier Millionen neuen Nutzern für sein Vorzugsmitgliedschafts-Programm Prime gewinnen. Die Aktien der US-Fluggesellschaften legten zu. Die Experten von Wolfe Research verwiesen auf die Kapazitätssenkungen in den jüngsten Flugplänen für das erste Quartal. Zudem blieb die Zahl der umsatzfressenden Flugausfälle moderat. American Airlines gewannen 0,5 Prozent zu, Delta Air Lines 0,7 Prozent. Der Spezialpharmakonzern Mallinckrodt hat die Übernahme von Sucampo Pharmaceuticals für 1,2 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden angekündigt. Die Sucampo-Aktie stieg um 5,9 Prozent. Energieaktien profitierten von dem stiegenden Ölpreis, so Chesapeake Energy mit plus 3,9 Prozent und Range Resources mit plus 3,2 Prozent.

Der sichere Hafen Rentenmarkt, lockte Käufer an. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1 Basispunkt auf 2,47 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1884 +0,2% 1,1860 1,1838 EUR/JPY 134,52 +0,2% 134,25 134,18 EUR/CHF 1,1755 +0,1% 1,1737 1,1718 GBP/EUR 1,1259 -0,0% 1,1276 1,1293 USD/JPY 113,20 -0,0% 113,20 113,34 GBP/USD 1,3380 +0,0% 1,3374 1,3368 Bitcoin BTC/USD 16.499,43 +4,3% 15.814,16 12.616,40

Das Euro-Dollar-Paar präsentierte sich am Dienstag wenig verändert bei 1,1860. Am Mittwochmorgen legt der Euro zum Dollar etwas zu. Bitcoin erholt sich weiter vom Rücksetzer, den die Kryptowährung Ende vergangener Woche erlebte. Antiviren-Software-Pionier und Bitcoin-Bulle John McAfee hatte am Montag in einem Tweet die Einschätzunge geäußert, dass Bitcoin nie wieder billiger werde als derzeit und im kommenden Jahr das Zehnfache des aktuellen Werts erreichen dürfte..

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,73 59,97 -0,4% -0,24 +5,0% Brent/ICE 66,72 67,02 -0,4% -0,30 +13,8%

Die Ölpreise zeigten sich mit deutlichen Aufschlägen, gestützt von Lieferproblemen. Zum einen gab es eine Explosion bei einer Pipeline, die zum libyschen Hafen As Sidra verläuft. Zum andern bleibt das Forties-Pipeline-System in der Nordsee vorerst stillgelegt. Pipeline-Betreiber Ineos sprach am Sonntag von guten Fortschritten, um das System Anfang des kommenden Jahres wieder in Betrieb zu nehmen. Die Pipeline, die wegen eines Risses in der Vorwoche stillgelegt wurde, transportiert normalerweise täglich 450.000 Barrel Nordseeöl. Die US-Sorte WTI gewann 2,6 Prozent auf 59,97 Dollar je Barrel, das war das höchste Settlement seit Juni 2015. Im Tageshoch ging es sogar kurzzeitig auf 60 Dollar. Brentöl legte im gleichen Umfang zu.

Am Mittwochmorgen kommen die Ölpreise zwar leicht zurück, Beobachter zeigen sich aber zuversichtlich, dass die verschiedenen Lieferausfälle letztlich stützend wirken. Es handele sich insgesamt um keine geringe Menge Öl, die derzeit nicht auf den Markt gelange, merkt etwa Greg Sharenow, Portfoliomanager bei Pacific Investment Management, an. Die Unterbrechungen häuften sich ausgerechnet zu einer Zeit, in der das Angebot ohnehin verknappt werde, fügt er hinzu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,62 1.282,78 -0,0% -0,16 +11,4% Silber (Spot) 16,54 16,56 -0,1% -0,02 +3,8% Platin (Spot) 921,90 923,50 -0,2% -1,60 +2,0% Kupfer-Future 3,24 3,26 -0,8% -0,03 +28,1%

Der Goldpreis rückte um 0,6 Prozent vor auf 1.283 Dollar je Feinunze. Der Preis profitiere von der geringen Kauflust bei Aktien, hieß es am Markt. Zudem seien auf kurze Sicht günstige technische Signale zu erkennen, sagte Analyst Jim Wyckoff von Kitco.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BREXIT / DT. WIRTSCHAFT

Der bevorstehende Brexit hat nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) bereits zu einem Rückgang der deutschen Exporte nach Großbritannien um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr geführt.

POLITIK ITALIEN

In Italien können im kommenden Jahr vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Der Senat verabschiedete am Samstag in Rom den Haushalt für 2018 und machte damit den Weg frei für die geplante Auflösung des Parlaments.

JAPAN INFLATION / GELDPOLITIK

Die japanischen Verbraucherpreise haben im November zugelegt. Die Kernrate der Verbraucherpreise stieg im Jahresvergleich um 0,9 Prozent nach 0,8 Prozent im Oktober.

Derweil bekräftigte Bank-of-Japan-Chef Haruhiko Kuroda angesichts der weit hinter dem Ziel der Notenbank zurückbleibenden Inflation, an einer lockeren Geldpolitik festhalten zu wollen.

US-HAUSPREISE

Der Case-Shiller-Hauspreisindex legte in den zwölf Monaten per Ende Oktober um 6,2 Prozent zu.

DEUTSCHE FLUGHÄFEN

Die deutschen Flughäfen haben 2017 ein Rekord-Passagieraufkommen verzeichnet, wie aus der noch unveröffentlichten Prognose des Flughafenverbandes ADV hervorgeht, die der Rheinischen Post vorliegt. Demnach rechnet der ADV bis Silvester mit 235 (2016: 224) Millionen Passagieren. Bei der Flugfracht ergab sich ein Rekordwachstum von acht Prozent: Erstmals könnten mehr als fünf Millionen Tonnen bewegt worden sein. Für 2018 erwartet der ADV ein Wachstum der Passagiernachfrage von 4,2 Prozent und des Luftfrachtaufkommens von 5,1 Prozent.

BMW

erwartet aufgrund der US-Steuerreform wegen Wertberichtigungen der latenten Steuerpositionen für 2017 einen positiven Steuereffekt, der den Konzerngewinn um 950 Millionen bis 1,55 Milliarden Euro zusätzlich in die Höhe treiben wird. Ab 2018 wirken neben der Senkung des Steuersatzes auch negative Effekte aus der US-Steuerreform.

DAIMLER

erwartet aus der US-Steuerreform einen Steuerertrag von voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro. Per Saldo werde sich das Konzernergebnis 2017 aufgrund weiterer Effekte im Steueraufwand - nicht im Zusammenhang mit der Steuerreform - aber nur um 1 Milliarde Euro erhöhen.

FRESENIUS

erwartet aus der US-Steuerreform für das Geschäftsjahr 2017 einen Buchgewinn von rund 90 Millionen Euro. Davon entfielen rund 60 Millionen Euro auf Fresenius Medical Care (FMC) und rund 30 Millionen auf Fresenius Kabi.

LUFTHANSA

rechnet im Schlussquartal 2018 mit 150 Millionen Euro mehr Umsatz als Folge der Pleite des Konkurrenten Air Berlin.

VOLKSWAGEN

hat nach Ansicht des vom US-Justizministerium eingesetzten Oberkontrolleurs Thompson noch einen langen Weg vor sich, um zu einem besseren Unternehmen zu werden. "Wir haben bei Volkswagen einen Drei-Jahres-Marathon vor uns und keinen Sprint über sechs Monate", sagte Thompson dem Handelsblatt.

QIAGEN

erwartet durch die jetzt in Kraft getretene US-Steuerreform für das vierte Quartal eine außerordentliche Belastung von 110 bis 120 Millionen Dollar.

UNIPER

Angesichts der bevorstehenden Übernahme durch den finnischen Versorger Fortum tummeln sich bei Uniper die aktivistischen Investoren. Wie aus einer Pflichtmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht, hat Eric Knight, CEO des Finanzinvestors Knight Vinke, Zugriff auf 5,02 Prozent der Stimmrechte. 3,49 Prozent an Uniper hält Knight direkt.

CREDIT AGRICOLE

hat die Kontrolle über 100 Prozent der Anteile an ihrem Investment-Dienstleister Caceis übernommen. Wie das Institut mitteilte, hat es 15 Prozent der Caceis-Anteile von der Bank Natixis übernommen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

CREDIT SUISSE

rechnet im laufenden Quartal aus der US-Steuerreform mit einer Wertberichtigung von 2,3 Milliarden Franken auf aktivierte Steuerguthaben. "Die Abschreibung ist eine einmalige buchhalterische Anpassung und hat nur minimale Auswirkungen auf die starke regulatorische Kapitalposition der Credit Suisse", erklärte die Bank.

FIAT CHRYSLER

ruft fast 1,8 Millionen Pickups in die Werkstätten zurück, um bei ihnen einen potenziell unfallträchtigen Getriebedefekt zu reparieren.

LACTALIS

Wegen des Verdachts auf Salmonellen in Babymilch hat die französische Justiz vorläufige Ermittlungen gegen den Molkereikonzern eröffnet. Der Konzern hatte weltweit tausende Tonnen Babymilch zurückgerufen, nachdem mehr als 30 Babys in Frankreich erkrankt waren.

MALLINCKRODT

kauft für 840 Millionen Dollar das US-Unternehmen Sucampo Pharmaceuticals. Inklusive Schulden hat die Übernahme ein Volumen von 1,2 Milliarden Dollar.

MITSUBISHI UFJ

kauft 73,8 Prozent an der indonesischen Bank Danamon Indonesia von Asia Financial. Die Akquisition soll in drei Phasen vonstatten gehen. Im ersten Schritt übernehmen die Japaner einen Anteil von 19,9 Prozent für 1,2 Milliarden US-Dollar.

