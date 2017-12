IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. rüstet seine Cannabisanlage in Las Vegas auf

Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) arbeitet mit Hochdruck an den noch ausstehenden Bauarbeiten in seiner Anlage in Las Vegas, um den Aufzucht- und Produktionsbetrieb auf 10.000 Quadratfuß Grundfläche fertigzustellen und alles für die Aufzucht, Extraktion, Produktion und den Verkauf von Cannabis vorzubereiten. Marapharm hat 565.000 US-Dollar in ein Klimatisierungssystem investiert, um die Effizienz des Betriebs zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Die Systemkomponenten wurden bereits angeliefert und werden derzeit installiert. Die Rigipswände und auch alle übrigen Mieterausbauten können nun fertiggestellt werden. Die Installation der Sprinkleranlage für den Brandschutz wurde abgeschlossen. Die gentechnischen Arbeiten schreiten voran und es wurden bereits Klone für die Züchtung von Phänotypen hergestellt. Zwei Klone ein und derselben Mutterpflanze werden bis zur vollständigen Reife hochgezüchtet um feststellen zu können, welcher Phänotyp für die Dauerproduktion in Frage kommt. Die Pflanzen werden im Januar 2018 von den temporären Aufzuchtbereichen in die dauerhaften Räumlichkeiten verlegt.

Eine Sicherheitsumzäunung in Form eines schwarzen Maschendrahtzauns (8 Fuß) wird angebracht, der Zugang mittels Passiercode erfolgt über ein Schiebetor (24 Fuß), eine Doppelschwingtür und Fußgängerpforten.

Derzeit wird das Fundament für das von American Buildings in Carson City (Nevada) in Auftrag gegebene Gebäude mit 65.625 Quadratfuß Grundfläche errichtet. Es ist das dritte Gebäude, das auf dem Grundstück errichtet wird. In der Endausbauphase soll das Grundstück insgesamt vier Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 380.000 Quadratfuß beherbergen.

Wir haben es bald geschafft! Bei der Anlieferung wichtiger Anlagenteile hat es zwar Verzögerungen gegeben, aber jetzt ist alles vor Ort. Marapharm wird schon bald mit der Aufzucht von Cannabis im gefragtesten Weltmarkt für Genussmittelzwecke beginnen! Der Spotpreis für Marihuana liegt in Nevada im Schnitt bei 2520,00 US-Dollar pro Pfund; das ist landesweit der höchste Preis. Die Nachfrage in Nevada ist so groß wie nie zuvor. Linda Sampson, CEO, Marapharm http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41913/NR-LV-NT-Final_DEPrcom.001.jpeg

Link: DROHNENAUFNAHME AUS DER LUFT: DAS 7 ACRES GROSSE MARAPHARM-GRUNDSTÜCK IN LAS VEGAS (NEVADA).

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC.

www.marapharm.com

Marapharm ist ein an der Canadian Stock Exchange notiertes Unternehmen, das in erster Linie auf die Produktion von Cannabis für medizinische Zwecke und als Genussmittel spezialisiert ist und Betriebsstätten in der kanadischen Provinz British Columbia besitzt. Seit 2016 konnte das Unternehmen seine Präsenz mit Produktionsstandorten in den wichtigsten US-Bundesstaaten Washington, Nevada und Kalifornien rasant ausbauen und bemüht sich aktiv um Expansionsmöglichkeiten rund um den Globus. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com oder Linda Sampson, CEO (Tel. 778-583-4476, E-Mail info@marapharm.com).

SOZIALE MEDIEN:

Facebook: facebook.com/marapharm Twitter: twitter.com/marapharm Webprogramm: marapharm.tv

BÖRSEN:

Die Aktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der CSE, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse. Die Aktien von Marapharm werden auch an anderen renommierten europäischen Marktplätzen wie etwa Stuttgart, Tradegate, L & S, Quotnx, Düsseldorf, München und Berlin gehandelt.

Weder CSE noch FWB oder OTCQB haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ENGAGEMENT IN DER MARIHUANABRANCHE:

Die guten Beziehungen zu an der kanadischen Börse (CSE) notierten Unternehmen bleiben aufrecht, solange diese die von den Regulierungsbehörden verlangten Auskünfte erteilen und die anwendbaren Lizenzierungsanforderungen sowie die rechtlichen Bestimmungen erfüllen, die in dem Bundesstaat, in dem sie tätig sind, anwendbar sind. Marapharm besitzt Marihuanalizenzen in Kalifornien und Nevada. Marihuana wurde in beiden Bundesstaaten legalisiert, ist gemäß der US-Bundesgesetzgebung jedoch weiterhin illegal, auch wenn die Vollstreckung der US-Bundesgesetzgebung gegen Marihuana im Wandel begriffen ist.

Aktionäre und Investoren müssen sich dessen bewusst sein, dass negative Vollstreckungsaktionen Auswirkungen auf ihre Investitionen haben könnten und dass die Fähigkeit von Marapharm, Zugang zu privatem und öffentlichem Kapital für die Fortsetzung der laufenden Betriebe zu erhalten, betroffen oder nicht mehr gegeben sein könnte. Marapharm führt seine Geschäfte gemäß der staatlichen Gesetzgebung und im Einklang mit den Lizenzierungsanforderungen durch.

Kopien der Lizenzen wurden auf der Webseite von Marapharm veröffentlicht. Marapharm wendet interne Konformitätsverfahren an und verfügt über auf Konformität fokussierte Anwälte, die in den jeweiligen Rechtsprechungen tätig sind, um kontinuierlich zu überprüfen, ob es zu Gesetzesänderungen hinsichtlich der Konformität mit staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen gekommen ist. Diese Anwaltskanzleien informieren über etwaige erforderliche Änderungen unserer Bestimmungen und Verfahren hinsichtlich der Konformität in Kanada und den USA.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.

CSE: MDM

FWB: 2M0OTCQB: MRPHF

