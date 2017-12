Am 27. Dezember eines Jahres ist für gewöhnlich die Nachrichtenlage äußerst mau. Es tummeln sich auch nur noch wenige Händler in Frankfurt, sodass außer den computergesteuerten Aufträgen wenig los ist an der Börse. Immerhin kommen dieses Jahr mit BMW, Daimler und Fresenius drei DAX-Konzerne mit positiven Nachrichten um die Ecke. Die US-Steuerreform habe positive Auswirkungen auf die Jahresbilanz.

