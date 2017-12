FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch wenig verändert in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,02 Prozent auf 161,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,41 Prozent.

"An den Rentenmärkten sollte es heute vergleichsweise ruhig bei geringen Umsätzen zugehen", sagte Anleiheexperte Dirk Gojny von der National-Bank. Erst am Nachmittag könnten einige US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Konsumlaune./jkr/stk

ISIN DE0009652644

AXC0030 2017-12-27/08:25