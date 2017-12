DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die südkoreanische Regierung rechnet im kommenden Jahr mit einer leichten Abschwächung des Wirtschaftswachstums, nachdem das Tempo 2017 etwas höher als zunächst prognostiziert ausfallen dürfte. Asiens viertgrößte Volkswirtschaft dürfte danach 2018 um 3,0 Prozent wachsen, womit das Finanzministerium die Juli-Projektion bestätigte. Im laufenden Jahr wird ein Plus von 3,2 Prozent veranschlagt. Nach den Erwartungen des Ministeriums werden die Exporte und der Konsum im kommenden Jahr weiter zulegen, wenn die Nachfrage aus dem Ausland und die fiskalischen Anreize zu Hause anhalten. Dagegen dürften sich die Investitionen in Anlagen und der Wohnungsbau nach dem Höhepunkt in diesem Jahr abschwächen. Das Ministerium nannte die nachlassenden Handelsspannungen mit China und die Olympischen Winterspiele 2018 als Faktoren für weiteres Wachstum. Zugleich warnte es aber, dass steigender globaler Protektionismus, die Abkühlung am Wohnungsmarkt und steigende Zinsen die koreanische Wirtschaft belasten könnten. Die Verbraucherpreise werden 2018 voraussichtlich um 1,7 (Juli-Prognose: 1,8) Prozent steigen, in diesem Jahr dürfte die Teuerung 1,9 Prozent betragen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Steigerung der Haushaltseinkommen dürften auch weiterhin im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik des linken Präsidenten Moon Jae-in stehen, der im Mai sein Amt antrat.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 128,2 zuvor: 129,5

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.688,20 +0,04% Nikkei-225 22.911,21 +0,08% Hang-Seng-Index 29.573,15 -0,02% Kospi 2.436,67 +0,38% Schanghai-Composite 3.273,97 -0,97% S&P/ASX-200 6.069,90 +0,00%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit zumeist moderaten Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte. In Sydney hat der Leitindex im frühen Handel ein neues Zehnjahreshoch erklommen, kann die Aufschläge im Verlauf aber nicht halten. Der Kospi in Seoul rückt mit am deutlichsten vor und lässt die temporäre Schwäche durch die Werfttitel hinter sich. Tokio und Hongkong sind von minimalen Indexaufschlägen geprägt, der Leitindex in Schanghai wird gar deutlich im Minus gehandelt. Die großen Industriebetriebe in China verbuchten in den ersten elf Monaten ein geringeres Gewinnwachstum. In Südkorea hat sich der Index von den Tiefs gelöst. Dort standen die Aktien der weltgrößten Werftengruppe Hyundai Heavy Industries und der ebenfalls zur Gruppe gehörenden Hyundai Mipo Dockyard mit Verlusten von mehr als 20 Prozent besonders unter Druck. Hyundai Heavy hat eine Kapitalerhöhung angekündigt sowie einen Verkauf eines Teils des Raffineriegeschäfts über einen Börsengang. Samsung Heavy, die vor drei Wochen mit einer Gewinnwarnung und einem Kursrutsch bereits auf die schwierige Lage in der Branche hingewiesen haben, geben weitere 2,5 Prozent auf ein Elfeinhalbjahrestief nach.

US-NACHBÖRSE

Garmin International legten um 2,1 Prozent zu. Der Hersteller tragbarer Fitnessmessgeräte hatte zwar bereits vor dem regulären Handel sein Messgerät Vivofit 4 über die täglichen Aktivitäten vorgestellt, der Kurs reagierte aber zunächst nicht. Monster Beverage gewannen 2,0 Prozent, nachdem Führungskräfte Aktienpakete verkauft hatten. Die Titel verbuchten 2017 bislang einen Aufschlag von 40 Prozent und sind für Analysten von Morgan Stanley im Segment Getränke und Haushalt erste Wahl 2018. CF Industries büßten dagegen 3,8 Prozent ein. Der Wert des Chemiefabrikanten war im regulären Geschäft zunächst auf ein 52-Wochenhoch geklettert. Die Gesellschaft hatte zuvor den Umfang für den geplanten Rückkauf von Anleihen erhöht. DDR Corp ermäßigten sich um 2,5 Prozent, nachdem Jefferies für den Betreiber von Einkaufszentren die Viertquartalsschätzungen gesenkt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.746,21 -0,03 -7,85 25,22 S&P-500 2.680,50 -0,11 -2,84 19,73 Nasdaq-Comp. 6.936,25 -0,34 -23,71 28,85 Nasdaq-100 6.433,16 -0,50 -32,00 32,27 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 527 Mio 596 Mio Gewinner 1.666 1.479 Verlierer 2.277 1.453 Unverändert 122 136

Knapp behauptet - Die Apple-Aktie fiel um 2,5 Prozent, nachdem Berichte über eine verhaltene Nachfrage nach dem Luxus-Smartphone iPhone X die Runde gemacht hatten. Schon im asiatischen Handel waren die Aktien zweier taiwanischer Apple-Auftragsfertiger abgesackt. Unter den S&P-500-Sektoren fanden sich Technologie und Halbleiter auf den untersten Plätzen mit Abschlägen von 1,8 bzw 1 Prozent. Bei den Apple-Zulieferern verloren Broadcom 1,6 Prozent und Skyworks Solutions 1,9 Prozent. Zu den Favoriten unter den Branchen gehörten Einzelhandelswerte. Das Weihnachtsgeschäft hat den stärksten Zuwachs seit 2011 erfahren. Im Dow gewannen Wal-Mart 1 Prozent und Home Depot 1,2 Prozent. Kohl's gewannen sogar 6 Prozent und Macy's 4,6 Prozent. Amazon stiegen um 0,7 Prozent. Der Online-Händler konnte in einer Woche eine Rekordzahl von vier Millionen neuen Nutzern für sein Vorzugsmitgliedschafts-Programm Prime gewinnen. Die Aktien der US-Fluggesellschaften legten zu. Die Experten von Wolfe Research verwiesen auf die Kapazitätssenkungen in den jüngsten Flugplänen für das erste Quartal. Zudem blieb die Zahl der umsatzfressenden Flugausfälle moderat. American Airlines gewannen 0,5 Prozent zu, Delta Air Lines 0,7 Prozent. Der Spezialpharmakonzern Mallinckrodt hat die Übernahme von Sucampo Pharmaceuticals für 1,2 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden angekündigt. Die Sucampo-Aktie stieg um 5,9 Prozent. Energieaktien profitierten von dem festen Ölpreis, so Chesapeake Energy mit plus 3,9 Prozent und Range Resources mit plus 3,2 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,90 1,3 1,89 70,1 5 Jahre 2,24 -0,3 2,25 32,0 7 Jahre 2,38 -1,5 2,40 13,4 10 Jahre 2,47 -1,3 2,48 2,6 30 Jahre 2,82 -1,4 2,83 -24,9

Der sichere Hafen Rentenmarkt, lockte Käufer an. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1 Basispunkt auf 2,47 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:27 % YTD EUR/USD 1,1879 +0,2% 1,1860 1,1854 +13,0% EUR/JPY 134,46 +0,2% 134,25 134,39 +9,4% EUR/GBP 0,8876 +0,1% 0,8868 0,8860 +4,1% GBP/USD 1,3383 +0,1% 1,3374 1,3380 +8,5% USD/JPY 113,20 -0,0% 113,20 113,38 -3,2% USD/KRW 1073,61 -0,2% 1076,06 1079,58 -11,1% USD/CNY 6,5565 +0,2% 6,5453 6,5748 -5,6% USD/CNH 6,5534 +0,2% 6,5427 6,5688 -6,1% USD/HKD 7,8132 +0,0% 7,8103 7,8189 +0,8% AUD/USD 0,7744 +0,2% 0,7725 0,7711 +7,3% NZD/USD 0,7049 +0,2% 0,7032 0,7016 +1,5% Bitcoin BTC/USD 16.444,60 3,99 14.392,62 12.296,54 1.555,48

Das Euro-Dollar-Paar präsentierte sich wenig verändert bei 1,1860.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,69 59,97 -0,5% -0,28 +4,9% Brent/ICE 66,66 67,02 -0,5% -0,36 +13,7%

Die Ölpreise zeigten sich mit deutlichen Aufschlägen, gestützt von Lieferproblemen. Zum einen gab es eine Explosion bei einer Pipeline, die zum libyschen Hafen As Sidra verläuft. Zum andern bleibt das Forties-Pipeline-System in der Nordsee weiter stillgelegt. Pipeline-Betreiber Ineos sprach am Sonntag von guten Fortschritten, um das System Anfang des kommenden Jahres wieder in Betrieb zu nehmen. Die Pipeline, die wegen eines Risses in der Vorwoche stillgelegt wurde, transportiert normalerweise täglich 450.000 Barrel Nordseeöl. Die US-Sorte WTI gewann 2,6 Prozent auf 59,97 Dollar je Barrel, das war das höchste Settlement seit Juni 2015. Im Tageshoch ging es sogar kurzzeitig auf 60 Dollar. Brentöl legte im gleichen Umfang zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,49 1.282,78 -0,0% -0,29 +11,4% Silber (Spot) 16,53 16,56 -0,2% -0,03 +3,8% Platin (Spot) 922,00 923,50 -0,2% -1,50 +2,0% Kupfer-Future 3,24 3,26 -0,8% -0,03 +28,1%

Der Goldpreis rückte um 0,6 Prozent vor auf 1.283 Dollar je Feinunze. Der Preis profitiere von der geringen Kauflust bei Aktien, hieß es am Markt. Zudem seien auf kurze Sicht günstige technische Signale zu erkennen, sagte Analyst Jim Wyckoff von Kitco.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

JAPAN INFLATION / GELDPOLITIK

Die japanischen Verbraucherpreise haben im November zugelegt. Die Kernrate der Verbraucherpreise stieg im Jahresvergleich um 0,9 Prozent nach 0,8 Prozent im Oktober.

Derweil bekräftigte Bank-of-Japan-Chef Haruhiko Kuroda angesichts der weit hinter dem Ziel der Notenbank zurückbleibenden Inflation, an einer lockeren Geldpolitik festhalten zu wollen.

US-HAUSPREISE

Der Case-Shiller-Hauspreisindex legte in den zwölf Monaten per Ende Oktober um 6,2 Prozent zu.

IRAKKRISE/IS-Terror

Seit der von der irakischen Regierung verkündeten "Befreiung" der Stadt Hawidscha von den Terroristen des sogenannten Islamischen Staats sind dort nach Polizeiangaben dutzende Menschen von IS-Terroristen getötet worden. Mindestens 45 Angehörige der Sicherheitskräfte und Zivilisten seien bei IS-Angriffen getötet worden, seit die Regierung im Oktober die "Befreiung" der letzten verbliebenen städtischen IS-Hochburg im Irak verkündet hatte, sagte ein Polizeioffizier.

KOREAKRISE

Die Außenminister Russlands und der USA haben nach Angaben der russischen Regierung die Bedeutung von Verhandlungen mit Nordkorea unterstrichen. In einem Telefonat diskutierten Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Rex Tillerson nach Angaben des russischen Außenministeriums das nordkoreanische Atomprogramm. Beide Seiten seien sich einig, dass nordkoreanische Atomraketenprojekte gegen die Forderungen des UN-Sicherheitsrats verstießen, hieß es.

BEZIEHUNGEN BRASILIEN VENEZUELA

Venezuela verstrickt sich zunehmend in ein diplomatisches Kräftemessen mit seinen Kritikern. Als Reaktion auf den Landesverweis ihres Botschafters in Venezuela erklärte die brasilianische Regierung den ranghöchsten venezolanischen Diplomaten Gerardo Delgado zur "unerwünschten Person". In der Praxis bedeute dies, dass Venezuelas Geschäftsträger Brasilien "rasch" verlassen müsse, sagte ein Sprecher des brasilianischen Außenministeriums AFP.

ÖLMARKT

Eine Explosion an einer wichtigen Erdöl-Pipeline in Libyen wird die Produktion in dem nordafrikanischen Krisenstaat drastisch einschränken. Die staatliche Ölgesellschaft (NOC) rechnete mit einem Ausfall von 70.000 bis 100.000 Fass pro Tag. Was die Explosion am Dienstag auslöste, war zunächst unklar.

ÖLMARKT NIGERIA

Kein Benzin im Ölstaat Nigeria: Wegen Lieferengpässen haben sich an den Tankstellen des westafrikanischen Landes zu Weihnachten lange Warteschlangen gebildet. Einige Autofahrer warteten mehr als 24 Stunden, um ihren Tank zu füllen. Der Grund für die Lieferprobleme war unklar. Nigeria ist der wichtigste Ölproduzent Afrikas.

TESLA/FORD

Tesla-Chef Elon Musk hat den Bau eines Pickup-Trucks in den kommenden Jahren versprochen, der es mit den Pickup-Modellen von Ford aufnehmen könne.

FIAT CHRYSLER

ruft fast 1,8 Millionen Pickups in die Werkstätten zurück, um bei ihnen einen potenziell unfallträchtigen Getriebedefekt zu reparieren.

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL

übernimmt einen Anteil von 73,8 Prozent an Bank Danamon Indonesia von Asia Financial. Im ersten Schritt übernehmen die Japaner einen Anteil von 19,9 Prozent für 1,2 Milliarden US-Dollar.

UBER

trennt sich offenbar von seiner Leasing-Plattform Xchange. Das Unternehmen habe sich mit dem Autoportal Fair.com auf einen Verkauf des Geschäfts geeinigt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

