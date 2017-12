FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Mittwoch leichter in den Handel gestartet. Nach den Weihnachtsfeiertagen belastet ein Abgabeüberhang im frühen Handel. Dabei befindet sich der März-Kontrakt weiterhin in seiner Seitwärtsspanne im Bereich von 12.800 bis 13.200 Punkten. Im Handel wird nicht davon ausgegangen, dass er aus dieser Handelsspanne zur Wochenmitte ausbricht.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 21 auf 13.049,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.062 und das Tagestief bei 13.036,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.950 Kontrakte.

December 27, 2017 02:37 ET (07:37 GMT)

