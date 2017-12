Essen - An den Rentenmärkten dürfte es in den kommenden Tagen sehr ruhig zugehen, so die Analysten der National-Bank AG.Die Umsätze sollten dünn ausfallen. Dementsprechend schwierig dürfte die Auktion der zweijährigen US-Floater und der fünfjährigen T-Notes heute Abend verlaufen. Immerhin seien insgesamt 47 Mrd. USD an die Investoren zu bringen. Die hätten sich bereits gestern geziert, denn die Auktion der zweijährigen Papiere sei schleppend verlaufen. Nur mit Renditezugeständnissen, die zu einer weiteren Abflachung der US-Renditestrukturkurve geführt habe, hätten sich die Papiere letztlich platzieren lassen. Ein ähnliches "Schicksal" dürfte den fünfjährigen T-Notes heute drohen. Daher sollte man sich am Abend auf etwas Druck auf die Kursnotierungen einstellen.

