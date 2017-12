Bad Marienberg - Die Scholz Gruppe ("Scholz" oder "die Gruppe"), ein führender europäischer Schrott-Recycler und eines der größten Recyclingunternehmen weltweit im Bereich der Eisen- und Nichteisenmetalle, gab am Freitag (22.12.2017) ihr Jahresergebnis 2016 bekannt mit einem bereinigten EBITDA in Höhe von -60,1 Mio. Euro, so die Scholz Holding GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...