Frankfurt - Die Verabschiedung der Steuerreform in den Vereinigten Staaten hinterlässt auch hierzulande ihre Spuren, so die Deutsche Börse AG.Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf Wochensicht von 163,57 auf 161,75 Prozent deutlich an Gewicht verloren. "Der Renditeanstieg für zehnjährige Bundesanleihen spiegelt eine sich abzeichnende Mehrbelastung für den US-Haushalt wider", meine Arthur Brunner von der ICF Bank. "Das wirft die Frage auf, ob die Federal Reserve künftig stärker als bislang angenommen auf die geldpolitische Bremse treten wird."

