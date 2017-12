Liebe Leser,

kurz vor Weihnachten hatte auch innogy nochmal von sich hören lassen. Das Unternehmen ist mir wegen seines Schwerpunkts bei Erneuerbaren Energien grundsätzlich sympathisch - allerdings hat es von seiner vorigen Mutter einen recht hohen Schuldenberg mit in die "Unabhängigkeit" übernommen, und das wiederum finde ich keineswegs erfreulich. Insofern stehe ich hier an der Seitenlinie und schaue mir die Entwicklung von dort aus an. Zuletzt kam der Aktienkurs bekanntlich deutlich ... (Peter Niedermeyer)

