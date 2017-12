Während die europäischen Börsen feiertagsbedingt noch geschlossen hatten, wurde gestern in den USA bereits wieder gehandelt. Das Handelsvolumen war allerdings spürbar geringer als sonst, und auch die wenigen veröffentlichten Konjunkturdaten vermochten keine größeren Bewegungen auszulösen. Die Preise am US-Häusermarkt, gemessen am Case-Shiller Index, waren im Oktober stärker gestiegen als allgemein erwartet. So gingen Dow Jones und S&P500 kaum verändert aus dem Handel, lediglich bei den Technologiewerten waren größere Abgaben zu verzeichnen. Hier drückte vor allem Apple auf die Stimmung. Der Kurs der Aktie sackte rund 2,5% ab, nachdem sich Analysten kritisch zur Nachfrage-Entwicklung beim neuen iPhone X...

Den vollständigen Artikel lesen ...