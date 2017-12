Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IW sieht robusten Auftrieb auf breiter Front

Die deutsche Wirtschaft geht nach einer neuen Umfrage "mit hoher Zuversicht in das Jahr 2018". Weit über zwei Drittel der vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) befragten Verbände erwarten für ihre Unternehmen nach Angaben des Instituts im kommenden Jahr eine höhere Produktion. "Die Konjunktur gewinnt somit spürbar an Branchenbreite", betonte das IW. Sie werde auch robuster, weil die Investitions- und Beschäftigungsperspektiven "merklich besser" ausfielen als vor einem Jahr. Das IW sah einen "robusten Auftrieb auf breiter Front".

Deutsche Flughäfen verzeichnen Rekordjahr - Zeitung

Nie zuvor sind von deutschen Flughäfen so viele Passagiere abgeflogen wie im Jahr 2017. Das geht aus der noch unveröffentlichten Prognose des Flughafenverbandes ADV hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. Demnach rechnen die Experten bis Silvester mit 235 Millionen Passagieren. 2016 waren es noch 224 Millionen. Auch bei der Flugfracht zeichnet sich mit 8 Prozent Wachstum ein Rekord ab: Erstmals könnten mehr als fünf Millionen Tonnen bewegt worden sein.

Madrid zieht Polizisten aus Katalonien ab

Die spanische Regierung zieht ihre vor dem Unabhängigkeitsreferendum nach Katalonien entsandten zusätzlichen Polizeikräfte ab. Die Ende September entsandten Beamten der Nationalpolizei und der Guardia Civil sollten schrittweise bis zum Samstag abgezogen werden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Madrid. Der Abzug habe am Dienstag begonnen. Eine Zahl nannte der Sprecher nicht. Nach Angaben der Zeitung El País handelt es sich um insgesamt 10.000 Polizisten.

Südkoreas Wirtschaft dürfte 2018 um 3 Prozent wachsen

Die südkoreanische Regierung rechnet im kommenden Jahr mit einer leichten Abschwächung des Wirtschaftswachstums, nachdem das Tempo 2017 etwas höher als zunächst prognostiziert ausfallen dürfte. Asiens viertgrößte Volkswirtschaft dürfte danach 2018 um 3,0 Prozent wachsen, womit das Finanzministerium die Juli-Projektion bestätigte. Im laufenden Jahr wird ein Plus von 3,2 Prozent veranschlagt.

Ölproduktion in Libyen nach Explosion an Pipeline deutlich eingeschränkt

Eine Explosion an einer wichtigen Erdöl-Pipeline in Libyen wird die Produktion in dem nordafrikanischen Krisenstaat drastisch einschränken. Die staatliche Ölgesellschaft (NOC) rechnete mit einem Ausfall von 70.000 bis 100.000 Fass pro Tag. Was die Explosion am Dienstag auslöste, war zunächst unklar. Es könnte sich um eine technische Panne handeln, einen Sabotageakt oder einen Anschlag, sagte ein NOC-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. Ermittlungen seien eingeleitet.

Kein Benzin im Ölstaat Nigeria

Kein Benzin im Ölstaat Nigeria: Wegen Lieferengpässen haben sich an den Tankstellen des westafrikanischen Landes zu Weihnachten lange Warteschlangen gebildet. Einige Autofahrer warteten mehr als 24 Stunden, um ihren Tank zu füllen. Der Grund für die Lieferprobleme war unklar. Nigeria ist der wichtigste Ölproduzent Afrikas.

Brasilien erklärt Venezuelas ranghöchsten Diplomaten zur "unerwünschten Person"

Venezuela verstrickt sich zunehmend in ein diplomatisches Kräftemessen mit seinen Kritikern. Als Reaktion auf den Landesverweis ihres Botschafters in Venezuela erklärte die brasilianische Regierung den ranghöchsten venezolanischen Diplomaten Gerardo Delgado zur "unerwünschten Person". In der Praxis bedeute dies, dass Venezuelas Geschäftsträger Brasilien "rasch" verlassen müsse, sagte ein Sprecher des brasilianischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP.

