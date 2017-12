FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Abwärtsbewegung in der Vorwoche startet der Bund-Future am Mittwoch etwas fester in den Tag. "Der Abgabedruck scheint zunächst auszulaufen", so ein Marktteilnehmer. Damit gebe es die Chance auf eine technisch bedingte Erholung. Diese könnte den März-Kontrakt bis in den Bereich bei 162,40 Prozent führen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 161,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,79 Prozent und das Tagestief bei 161,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 10.400 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt fünf Ticks auf 131,56 Prozent.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.