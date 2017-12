PALO ALTO (IT-Times) - Im November hat Tesla seinen ersten Elektro-LKW vorgestellt, dem könnte im Jahr 2019 ein Kompakt SUV (Model Y) folgen - und später dann ein Pickup. Entsprechendes deutet Tesla-Chef Elon Musk via Twitter an. In einem Tweet kündigt Musk an, dass Tesla auch einen elektrischen Tesla...

