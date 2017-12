München (ots) -



- Familien sparen durch Gasanbieterwechsel im Schnitt 599 Euro, Singles 158 Euro - Vierpersonenhaushalte: Leipziger sparen bis zu 854 Euro durch Wechsel aus Grundversorgung - Singlehaushalte: Dortmunder zahlen bis zu 241 Euro weniger durch Wechsel in Alternativtarif



Im Schnitt spart eine vierköpfige Familie (Gasverbrauch: 20.000 kWh) in den 50 größten deutschen Städten 599 Euro, wenn sie aus der teuren Grundversorgung in den günstigsten Alternativtarif wechselt.*) Ein Singlehaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh zahlt durch einen Anbieterwechsel im Jahr durchschnittlich 158 Euro weniger für Gas.



Familie spart durch Gasanbieterwechsel bis zu 854 Euro - Singles bis zu 241 Euro



Am meisten spart ein Vierpersonenhaushalt durch einen Gasanbieterwechsel in Leipzig. Das Sparpotenzial durch den Wechsel aus der Grundversorgung in den günstigsten Alternativtarif liegt bei 854 Euro (50 Prozent). In Bielefeld ist die mögliche Ersparnis für eine vierköpfige Familie am geringsten, beträgt aber immer noch 383 Euro jährlich (33 Prozent).



Bei Einpersonenhaushalten ist das Sparpotenzial in Dortmund am größten. Ein Dortmunder Single zahlt durch einen Gasanbieterwechsel 241 Euro weniger. Alleinstehende in Bielefeld sparen immerhin noch 80 Euro im Jahr.



