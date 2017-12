FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Im Vormittagshandel musste die Gemeinschaftswährung wieder einen Teil der Gewinne vom Morgen abgeben. Sie wurde zuletzt bei 1,1871 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch bei 1,1855 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Freitag auf 1,1853 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem ruhigen Handel nach den Weihnachtsfeiertagen mit einem sehr dünnen Handelsvolumen. Erst am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zur Konsumlaune.

Zwischen den Jahren sind die Umsätze im Devisenhandel in der Regel gering. Bereits vergleichsweise geringe Handelsvolumen können daher den Eurokurs bewegen./jkr/das

ISIN EU0009652759

