Wien - In der Woche nach Weihnachten werden in den USA eine Handvoll Konjunkturdaten veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Von Interesse seien dabei im Wesentlichen das Conference Board Verbrauchervertrauen (Mi) und der Chicago PMI (Do). Beim Verbrauchervertrauen würden die Analysten mit einem leichten Rückgang rechnen. Mit den von ihnen erwarteten 127,0 Punkten läge das Stimmungsbarometer aber noch immer näher bei seinem Allzeithoch als beim historischen Durchschnitt von 94 Punkten. Beim Chicago PMI würden sie mit einem neuerlichen Rückgang rechnen. In der ersten Woche des neuen Jahres stünden mit dem Arbeitsmarktbericht (Fr) und dem ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe (Mi) gleich zwei Datenhighlights des Monats an. Was die Beschäftigungsentwicklung im Dezember angehe, seien die Analysten deutlich optimistischer als der Konsens. Sie würden mit einer Zunahme der Beschäftigung um 225.000 rechnen, der Konsens gehe von 185.000 aus. Nach zwei Monaten mit sehr schwachem Lohnwachstum dürften die durchschnittlichen Stundenlöhne im Dezember dank eines günstigen Kalendereffekts um 0,3% bis 0,4% zum Vormonat zugelegt haben. Bei der Arbeitslosenquote würden sie anders als der Konsens nicht von einem Rückgang ausgehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...