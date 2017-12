In den letzten Wochen kamen immer wieder Gerüchte auf, Geely wolle sich an Daimler oder an Hyundai beteiligen. Jetzt ließ das Team um Li Shu Fu die Katze aus dem Sack: der chinesischen Autobauer hat 8,2 Prozent am schwedischen Brummi-Hersteller Volvo Trucks gekauft. Verkäufer ist Cenvian Capital. Geely steigt damit zum größten Einzelaktionär von Volvo AB auf. Zur Erinnerung: Zur nicht börsennotierten Geely Holding gehören der Autobauer Volvo, The London Taxi und Proton mit der Tochterfirma Lotus.

