Der chinesische Autohersteller Geely steigt beim schwedischen Lkw-Bauer Volvo ein. Der Finanzinvestor Cevian hat Geely seinen gesamten Anteil verkauft. Damit wird Geely der größte Aktionär von Volvo.

Der chinesische Eigentümer des schwedischen Autobauers Volvo steigt auch beim gleichnamigen Nutzfahrzeug-Riesen ein. Zhejiang Geely übernimmt die 8,2-prozentige Beteiligung des aktivistischen Investors Cevian Capital und steigt damit zum größten Anteilseigner der börsennotierten Volvo AB auf, wie Cevian und Geely am Mittwoch mitteilten. Das Anteilspaket ist an der Börse umgerechnet mehr als 2,8 Milliarden Euro wert. Was die Chinesen dafür bezahlt haben, wurde nicht mitgeteilt.

