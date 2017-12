Kupfer ist so teuer wie schon lange nicht mehr. Allein in den vergangenen drei Wochen stieg der Preis um zehn Prozent. Experten erwarten einen weiteren Preisanstieg. Das liegt auch an der hohen Kupfernachfrage Chinas.

In der Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage decken sich Anleger mit Kupfer ein. Der Preis für das Industriemetall stieg am Mittwoch um bis zu 1,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...