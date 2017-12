Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain Technologies Corp. Investiert 20 Millionen USD in Bitcoin-Mining Equipment

Vancouver, British Columbia. 27. Dezember 2017 - Global Blockchain Technologies Corp. (TSX V: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTCQB: BLKCF) ("GBT" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Tochtergesellschaft Global Blockchain Mining Corp. , weiter und in Übereinstimmung mit seiner erklärten Strategie, in Blockchain-Miner als einer der Schlüsselpunkte seines facettenreichen Ansatzes für den Sektor zu investieren, hat er 6.666 Antminer S9 von Bitmain Technologies Limited, einem multinationalen Halbleiterunternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Peking, China, zu einem Gesamtkaufpreis von US $ 20.000.000 erworben, die voraussichtlich im März 2018 ausgeliefert werden.

Shidan Gouran, Präsident von GBT, erklärte: "Die S9 hat sich bis heute als die wichtigste Bitcoinminer-Maschine etabliert. Es ist klar, dass diese Maschinen auf der kommerziellen und investiven Ebene sehr begehrt sind. GBTs Netzwerk globaler Beziehungen hat das Unternehmen in die Lage versetzt, eine bedeutende und kritische Massenlieferung von Antminers in einem relativ langen Zeitrahmen zu tätigen und ist der Ansicht, dass diese Ausrüstungsinvestition eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, um ihre Investitionen schnell zu monetarisieren, die im Laufe der Zeit alle bewertet werden. "

Das Unternehmen erwirbt die Ausrüstung zu Investitionszwecken und wird keine direkten Kryptowährungs-Miner betreiben. Zusätzlich zu der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Dezember 2017 hat Coinstream Mining Corp. zugestimmt, eine Reihe von Antminers zu akzeptieren, die in der endgültigen Vereinbarung zwischen den Parteien ausgehandelt werden, um die Investitionsverpflichtung des Unternehmens in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zu erfüllen. Die Cryptoba Corp. hat ebenfalls zugestimmt, solche Geräte zur Erfüllung der Coinstream-Investitionsverpflichtung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar gemäß ihrer geplanten Streaming-Vereinbarung mit Coinstream zu akzeptieren. Beide Transaktionen unterliegen weiterhin der Aushandlung und Durchführung endgültiger Vereinbarungen.

Über Global Blockchain Technologies Corp.

Global Blockchain Technologies Corp. ist eine Investmentgesellschaft, die Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors bietet, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich GBT auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten.

GBT ist an der TSX Venture Exchange notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich GBT sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Im Auftrag von:

GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP.

Shidan Gouran President

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

