Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken nur wenig bewegt. Zum Dollar musste die Gemeinschaftswährung einen Teil der Gewinne vom Morgen wieder abgeben und kostet mit 1,1872 USD wieder etwa so viel wie am Dienstagabend. Zum Franken zeigt der Euro bei 1,1754 CHF ebenfalls nur eine geringe Veränderung zum Vortag. Entsprechend zeigt sich auch der Dollar-Franken-Kurs ...

