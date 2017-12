Frankfurt - Im November tendierten die Aktienmärkte der aufstrebenden Volkswirtschaften in Summe seitwärts, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEM Global (ISIN LU0115904467/ WKN 502347).Der MSCI Emerging Markets-Index habe eine Kursentwicklung von -0,9 Prozent in lokaler Währung und von +0,2 Prozent auf US-Dollarbasis verzeichnet. Erstmals in diesem Jahr hätten Aktien des dominierenden Technologiesektors, dessen Indexgewicht sich in den Emerging Markets mittlerweile auf über 28 Prozent erhöht habe, leichte Kursverluste hinnehmen müssen. Darüber hinaus hätten die Branchen Energie, Versorger und Industrie insgesamt nachgegeben, während Konsumwerte in Summe zu den Gewinnern gezählt hätten. Die positive Rohölpreisentwicklung infolge der Verlängerung der OPEC-Produktionskürzungen bis Ende 2018 habe die Region EMEA (+3,5 Prozent in US-Dollar) beflügelt, insbesondere die Börse in Russland habe profitiert.

