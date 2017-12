27.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Mit METI Capital S.p.A. wurde ein weiteres italienisches Unternehmen in den Dritten Markt einbezogen. Die Aktien des Immobilien-Unternehmens mit Sitz in Rom sind täglich in einer Mittagsauktion mit Preisbildung um 13:30 Uhr handelbar. Damit nutzt in diesem Jahr zum siebenten Mal ein ausländisches Unternehmen das börsenregulierte Einstiegssegment in Wien. Die Wiener Börse hofft auf rasche gesetzliche Öffnung des Einstiegssegmentes auch für österreichische Klein- und...

