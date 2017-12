Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch zum Auftakt in die kurze Altjahreswoche nicht gerade in Champagnerlaune, tendiert nach harzigem Start aber dennoch leicht nach oben. Eigentliche Treiber für die Kurse sind derzeit allerdings kaum auszumachen. So haben die US-Aktien am gestrigen Dienstag, als hierzulande feiertagsbedingt noch nicht gehandelt wurde, kaum verändert geschlossen. Und in Asien haben die Aktien am Mittwoch keine klare Richtung gezeigt. Etwas im Fokus stehen Credit Suisse nach Bekanntgabe der Höhe des Abschreibers im Zusammenhang mit der Steuerreform in den USA am späten Freitagabend.

In Marktkreisen wird für den heutigen Börsentag ebenso wie für die verbleibenden Tage im Jahr 2017 mit einem ruhigen Handel gerechnet. Die Mehrheit der Investoren hat die Bücher bereits geschlossen und viele Marktteilnehmer befinden sich in den Weihnachtsferien. Die am Morgen erfolgte Publikation des UBS-Konsumindikators wirft ebenfalls keine Wellen. Dieser ist im November leicht gesunken, die Werte der vorangegangenen Monate wurden allerdings deutlich nach oben revidiert. Am Nachmittag werden in den USA noch Daten zum Konsumentenvertrauen und zu den Hausverkäufen vorgelegt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,34% höher bei 9'426,87 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,35% auf 1'525,91 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,26% ...

